«Великий неудачник»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов / Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов / Коммерсантъ

В футболе хватает историй о невезении. Но один игрок выделяется на фоне остальных. Это немец Михаэль Баллак. Его часто называют великим неудачником, хотя он не раз становился чемпионом Германии и Англии, брал кубки и суперкубки в этих странах. Но как только дело доходило до международных трофеев, и на уровне клуба, и на уровне сборной, мир будто отворачивался от талантливого полузащитника. Девять проигранных финалов.

В 2002 году его невезение стало притчей во языцех. «Байер» уступил «Реалу» в финале Лиги чемпионов, не смог взять Кубок Германии, а главное, сборная Германии проиграла Бразилии в финале чемпионата мира со счетом 0:2. Сам Баллак в главном матче первенства планеты даже не сыграл из-за перебора желтых карточек. После этого фиаско полузащитник ушел в «Баварию», но Еврокубок так и не выиграл.

Потом перед Баллаком встал выбор, «Манчестер Юнайтед» или «Челси». В один из этих клубов он должен был перейти ради заветной Лиги чемпионов. Сэр Алекс Фергюсон лично уговаривал Михаэля играть за «красных дьяволов», но полузащитник выбрал «Челси». И надо же такому случиться, именно эти команды сошлись в финале 2008 года. 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти «Манчестер» взял верх, и Баллак снова остался без трофея.

В том же 2008 году сборная Германии добралась до финала Евро. Баллак был капитаном и играл классно, но в финале немцы уступили испанцам 0:1. А в 2010-м, в финале Кубка Англии, он получил травму, из-за которой не поехал на еще один чемпионат мира, в ЮАР.

В итоге Михаэль Баллак собрал целую россыпь личных призов, входил в символические сборные мира и Европы, но ни одного международного трофея не выиграл, ни с клубом, ни со сборной Германии.

Владимир Осипов