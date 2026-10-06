Совкомбанк с 7 октября увеличит объем buyback до 3 млрд рублей в квартал
Совкомбанк с 7 октября увеличит объем обратного выкупа акций (buyback) с 2 млрд руб. до 3 млрд руб. В третьем квартале, как и планировалось, бумаги группы выкупили на 2 млрд руб., указано на сайте раскрытия информации.
«Рентабельность капитала (ROE) за первое полугодие 2026 года составила 21,1%. При этом 1 октября акция стоила 9,40 руб., или 0,49 балансовой стоимости. По МСФО капитал акционеров на 30 июня составлял 19,0 руб. на одну бумагу в обращении. Менеджмент считает такую оценку заниженной. Пока такая ситуация сохраняется, выкуп остается для Совкомбанка самым доходным вложением на публичном рынке»,— пояснили в компании.
Акции Совкомбанка выросли на сообщении о росте объема buyback. По состоянию на 13:09 бумаги торговались на уровне 10,05 руб. за штуку (+3,4%).
Для оставшихся акционеров сокращение числа акций может повысить прибыль и другие финансовые показатели в расчете на одну бумагу даже без роста общего финансового результата. При меньшем количестве акций на каждую из них также может приходиться большая дивидендная выплата, поэтому выкуп при цене ниже балансовой стоимости меняет не только объем предложения на рынке, но и расчетные показатели акций.
Для банка такая операция имеет цену: обратный выкуп снижает нормативы достаточности капитала, из-за чего кредитные организации прибегают к нему реже. Кроме того, buyback не гарантирует поддержки котировок — при неблагоприятной рыночной конъюнктуре акции могут дешеветь несмотря на программу выкупа.