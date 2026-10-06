Совкомбанк с 7 октября увеличит объем buyback до 3 млрд рублей в квартал

Совкомбанк с 7 октября увеличит объем обратного выкупа акций (buyback) с 2 млрд руб. до 3 млрд руб. В третьем квартале, как и планировалось, бумаги группы выкупили на 2 млрд руб., указано на сайте раскрытия информации.

«Рентабельность капитала (ROE) за первое полугодие 2026 года составила 21,1%. При этом 1 октября акция стоила 9,40 руб., или 0,49 балансовой стоимости. По МСФО капитал акционеров на 30 июня составлял 19,0 руб. на одну бумагу в обращении. Менеджмент считает такую оценку заниженной. Пока такая ситуация сохраняется, выкуп остается для Совкомбанка самым доходным вложением на публичном рынке»,— пояснили в компании.

Акции Совкомбанка выросли на сообщении о росте объема buyback. По состоянию на 13:09 бумаги торговались на уровне 10,05 руб. за штуку (+3,4%).