«Бюро 1440» представило новые терминалы спутниковой связи

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») на форуме «Цифровые решения» представила серийный абонентский терминал спутниковой связи, а также концепт компактного терминала.

Серийная модель 1440.УЛЬТРА дает скорость до 700 Мбит/с. Ее можно устанавливать стационарно: на промышленных объектах, стройплощадках, удаленных территориях. Работать она может и в движении. Габариты остались как у предсерийного образца — 600 на 600 мм, а масса снизилась на 30%. Терминал выдерживает широкий диапазон температур и имеет степень защиты IP67, то есть не боится пыли и погружения в воду.

Концепт терминала 1440.МИНИ. Размер — 300 на 300 мм, скорость — порядка 100 Мбит/с. Устройство задумано как переносное: для спасателей, экстренных служб и геологических экспедиций. Сроки начала производства компания назовет позже.

Компания также показала железнодорожный терминал 1440.ЗЕМЛЯ, использующийся для проведения программы тестов на составе РЖД. Устройство создается в соответствии с отраслевыми стандартами и рассчитано на стабильную работу сервиса передачи данных при скорости движения до 400 км/ч.

Алексей Жабин