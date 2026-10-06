«Бюро 1440» представило новые терминалы спутниковой связи
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») на форуме «Цифровые решения» представила серийный абонентский терминал спутниковой связи, а также концепт компактного терминала.
Серийная модель 1440.УЛЬТРА дает скорость до 700 Мбит/с. Ее можно устанавливать стационарно: на промышленных объектах, стройплощадках, удаленных территориях. Работать она может и в движении. Габариты остались как у предсерийного образца — 600 на 600 мм, а масса снизилась на 30%. Терминал выдерживает широкий диапазон температур и имеет степень защиты IP67, то есть не боится пыли и погружения в воду.
Концепт терминала 1440.МИНИ. Размер — 300 на 300 мм, скорость — порядка 100 Мбит/с. Устройство задумано как переносное: для спасателей, экстренных служб и геологических экспедиций. Сроки начала производства компания назовет позже.
Компания также показала железнодорожный терминал 1440.ЗЕМЛЯ, использующийся для проведения программы тестов на составе РЖД. Устройство создается в соответствии с отраслевыми стандартами и рассчитано на стабильную работу сервиса передачи данных при скорости движения до 400 км/ч.
Серийный терминал связывает готовность пользовательского оборудования с пилотным запуском сервиса: до конца 2026 года первые абоненты должны получить доступ к нему прежде всего через терминалы разработки «Бюро 1440». В марте 2026 года компания уже вывела на орбиту первые 16 серийных спутников широкополосного доступа, поэтому выпуск оборудования означает подготовку не только космической группировки, но и наземной части системы.
Механика сервиса предполагает передачу сигнала от низкоорбитальных спутников через абонентский терминал на комплекс оператора. На первом этапе в 2027 году сигнал группировки должны принимать 500 базовых станций «МегаФона» в удаленных районах. Практическое развертывание ограничено не только готовностью техники: коммерческий успех проекта будет зависеть от стоимости абонентских терминалов и спроса со стороны государственных и крупных коммерческих заказчиков.