На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке интеллектуальных турникетов. Они смогут пропускать на 50% больше пассажиров и поддерживать все основные способы оплаты — транспортные и банковские карты, QR-коды и биометрию, сообщила пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке новых турникетов

Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке новых турникетов

Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Турникеты работают на отечественном программном обеспечении и оснащены датчиками для анализа пассажиропотока.

Из 17 запланированных турникетов установлены шесть. Завершить обновление вестибюля планируют в первой половине ноября.

Анна Кайдалова