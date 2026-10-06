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На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке новых турникетов

На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке интеллектуальных турникетов. Они смогут пропускать на 50% больше пассажиров и поддерживать все основные способы оплаты — транспортные и банковские карты, QR-коды и биометрию, сообщила пресс-служба мэрии города.

На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке новых турникетов

На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке новых турникетов

Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке новых турникетов

Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Турникеты работают на отечественном программном обеспечении и оснащены датчиками для анализа пассажиропотока.

Из 17 запланированных турникетов установлены шесть. Завершить обновление вестибюля планируют в первой половине ноября.

Анна Кайдалова