На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке новых турникетов
На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке интеллектуальных турникетов. Они смогут пропускать на 50% больше пассажиров и поддерживать все основные способы оплаты — транспортные и банковские карты, QR-коды и биометрию, сообщила пресс-служба мэрии города.
На станции метро «Площадь Тукая» в Казани приступили к установке новых турникетов
Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»
Турникеты работают на отечественном программном обеспечении и оснащены датчиками для анализа пассажиропотока.
Из 17 запланированных турникетов установлены шесть. Завершить обновление вестибюля планируют в первой половине ноября.