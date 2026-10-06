Владельцу нефтебазы в Анапе отказали в страховой выплате за пожар от атаки БПЛА

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменений решение в пользу Военно-страховой компании (САО ВСК), которая отказала в выплате 108,8 млн руб. компании «Газкомплектресурс», владельцу сгоревшей нефтебазы в пригороде Анапы. Пожар произошел в мае 2024 года после удара беспилотников. Суд признал обоснованными доводы ВСК о том, что воздушная атака является террористическим актом, а такой случай не внесен в договор страхования.

Соглашение между ООО «Газкомплектресурс» и САО ВСК о страховании зданий и оборудования нефтебазы был заключен в 2023 году. В качестве страховых случаев в договоре были указаны пожар, взрыв, падение летательных аппаратов, а также противоправные действия, направленные на уничтожение имущества застрахованной компании. В ночь на 9 мая 2024 года над территорией базы сбили четыре беспилотника, после чего загорелись цистерны с мазутом.

«Газкомплектресурс» обратился за страховой выплатой, а затем оспорил отказ ВСК в суде. Арбитражный суд Краснодарского края поддержал заявителя, страховщики оспорили решение в апелляционной инстанции. Представитель страховой компании сослался на решение СКР возбудить уголовное дело о террористическом акте. Пожар на нефтебазе стал следствием действий террористов, что не входит в перечень страховых случаев, заявил представитель ВСК, с чем в мае 2026 года согласился 15-й апелляционный арбитражный суд. «Газкомплектресурс» оспорил это решение в кассации, но ничего не добился.

Анна Перова, Краснодар