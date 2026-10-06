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Клуб КХЛ «Металлург» отстранил от работы главного тренера Андрея Разина

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» отстранил от работы главного тренера Андрея Разина. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев.

Андрей Разин

Андрей Разин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Андрей Разин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Директор клуба Алексей Жлоба заявил, что разногласия между игроками и тренером «перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат». Он также подчеркнул, что отстранение 52-летнего специалиста «не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны».

По ходу текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Разин неоднократно критически высказывался о результативности самого высокооплачиваемого хоккеиста команды — нападающего Владимира Ткачева. На пресс-конференции после матча с астанинским «Барысом» тренеру задали вопрос об игре форварда. В ответ он нецензурно выругался, а также поинтересовался у журналистов, не стоит ли ему дать Ткачеву «тарелочку с голубой каемочкой» и «дуть ему в жопу», чтобы тот начал играть. «Металлург» применил к наставнику дисциплинарное взыскание.

Андрей Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года. В первый же сезон под его руководством команда завоевала Кубок Гагарина, победив в финальной серии ярославский «Локомотив». Контракт с наставником рассчитан до мая 2028 года. Ранее в КХЛ господин Разин работал главным тренером в екатеринбургском «Автомобилисте», ханты-мансийской «Югре», владивостокском «Адмирале» и череповецкой «Северстали».

По итогам 13 матчей «Металлург» набрал 19 очков. Магнитогорцы возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции.

Арнольд Кабанов

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