Энергетиков пустили в доход

Компании, принадлежавшие бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, стали переходить под контроль Росимущества — ранее суд принял решение об их изъятии в доход государства. Эксперты ожидают, что смена собственников приведет к смене руководства компаний.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение об изъятии в доход государства активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва Ленинский районный суд Екатеринбурга принял 10 октября, удовлетворив антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ. По мнению надзорного органа, предприниматели незаконно приватизировали государственное имущество компании «Облкоммунэнерго», а затем скупили ресурсоснабжающие компании в регионах УрФО, монополизировав рынок. В иске отмечается, что компании работали «за счет субсидий и установления кабальных тарифов» при содействии представителей местной власти.

Артем Биков в 1999-2002 годах возглавлял ОАО «Тюменьэнерго», а затем Уральскую энергетическую управляющую компанию (УЭУК), которой были переданы полномочия правлений «Тюменьэнерго» и «Курганэнерго». В 2003-2005 годах был советником председателя правления РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.

Алексей Бобров с 1999 года работал на руководящих должностях в «Тюменьэнерго» и УЭУК. В 2005 году возглавил ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги», позже реорганизованное в ОАО «МРСК Урала». В 2009 году ушел в отставку с поста гендиректора МРСК Урала (сейчас «Россети Урал»).

По данным «Ъ-Урал», в доход государства должны быть изъяты 38 компаний, включая саму «Корпорацию СТС», а также принадлежащие им активы. Капитализация изымаемых компаний превышает 134 млрд руб.

Спустя неделю после решения суда первые компании, фигурирующие в иске, стали переходить под контроль Федерального агентства по управлению госимуществом. По данным ЕГРЮЛ, официально собственника сменили «Инвест энергия» (владеет 44% акций «Корпорации СТС»), «Офисный дом "Парус"», «Деловой дом на Архиерейской», Курганская ТЭЦ, Ноябрьская ПГЭ и «Агро-Клевер». Большинство подлежащих изъятию активов пока находятся у физических или юридических лиц.

В пресс-службе «Делового дома на Архиерейской» «Ъ-Урал» сообщили, что компания работает в штатном режиме. «В ближайшее время структуры Росимущества должны вступить в свои права собственности. После этого, вероятно, начнут появляться новые управленческие решения по проектам холдинга, кадровой политике. У компании в любом случае есть долгосрочные обязательства по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН). И нам бы очень хотелось, эти обязательства перед городом и его жителями выполнить в полном объеме»,— отметили в пресс-службе. Сейчас штат компании насчитывает более 2 тыс. сотрудников.

По данным региональных властей, стабильно работают и энергокомпании, ранее принадлежащие Артему Бикову и Алексею Боброву. Так, в департаменте ЖКХ Тюменской области сразу после изъятия активов 10 октября сообщили о полной готовности СУЭНКО к отопительному сезону. «Ремонтная программа по Тюменской области выполнена на 102%. В компании 343 своих бригады и 11 — подрядных организаций. Итого 1,1 тыс. человек ремонтного персонала»,— цитирует ведомство генерального директора АО «СУЭНКО» Данила Анучина.

В пресс-службе «Облкоммунэнерго» «Ъ-Урал» сообщили, что компания «работает в штатном режиме, обеспечивая энергоснабжение потребителей на территориях присутствия». В департаменте информационной политики Свердловской области заверили, что передача компании в доход государства не скажется на стабильности электроснабжения в регионе. «Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области рассмотрело готовность АО "Облкоммунэнерго" к прохождению отопительного сезона. Все запланированные мероприятия по подготовке выполнены. Ведется расчет с контрагентами, выплаты персоналу осуществляются в срок»,— говорится в комментарии.

Адвокат Вячеслав Войнов пояснил, что по ходатайству прокурора суд обратил решение к немедленному исполнению, чтобы не нарушать начало отопительного сезона.

«Немедленное исполнение решения направлено на сохранение интересов истца. На подачу апелляции по гражданскому делу дается 30 дней. Чтобы активы за это время не были утрачены, суд принял решение о немедленном исполнении»,— объяснил он.

Партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин рассказал, что Росимущество будет осуществлять полномочия собственника активов. Оно вправе провести общее собрание и сменить руководителя, изменить состав совета директоров, принять другие управленческие решения. Дальше организации будут вести обычную деятельность, а Росимущество будет контролировать их через новых руководителей.

Господин Речкин пояснил, что имущество организации при этом не становится государственным, а ее проекты могут быть продолжены.

«По общему правилу сама смена участников организации никак не влияет на заключенные ей договоры. Но организация, в лице нового руководителя, вправе расторгнуть их при наличии оснований либо по соглашению сторон»,— пояснил юрист.

Господин Речкин добавил, что возможна ситуация, когда организации, контроль над которыми получило государство, будут подавать иски в арбитражные суды с требованиями к организациям, которые входили в холдинг, но государством не контролируются. «Внутрихолдинговые отношения группы компаний, принадлежащих одному лицу, могут быть достаточно специфическими. Для владельца бизнеса это как переложить деньги из одного кармана в другой, но формально — деньги ушли другому лицу»,— объяснил юрист. После смены собственника новые владельцы могут начать рассматривать эти внутрихолдинговые отношения в суде, требуя расторгнуть эти договоры или взыскать денежные средства обратно, например, по выданным займам.

Анна Капустина