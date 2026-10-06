Петербургская биржа перестает публиковать часть данных по топливу

Петербургская биржа прекратит раскрытие части данных в секции «Нефтепродукты». Речь идет в том числе об объеме заключенных договоров по отдельным инструментам, товаром по которым являются бензин и дизтопливо, сообщает пресс-служба площадки.

Согласно пресс-релизу, биржа больше не публикует:

ход торгов с 15-минутной задержкой информации об объеме заключенных договоров;

информацию об объеме заключенных договоров;

архивную информацию о планах реализации бензина и дизтоплива;

ежедневные/ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции «Нефтепродукты».

Как уточнили на бирже, упомянутые сведения с соблюдением режима конфиденциальности продолжат получать участники торгов через АРМ «Терминал» и пользователи информационных услуг.

28 сентября президент Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к определенной информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компаний, переработке НПЗ и продаже бензина и дизтоплива на бирже. Распространение таких данных в том числе в СМИ и через интернет разрешается только при раскрытии самими компаниями.

Подробности — в материале «Ъ» «Сливать не велено».