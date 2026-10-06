Петербургская биржа перестает публиковать часть данных по топливу
Петербургская биржа прекратит раскрытие части данных в секции «Нефтепродукты». Речь идет в том числе об объеме заключенных договоров по отдельным инструментам, товаром по которым являются бензин и дизтопливо, сообщает пресс-служба площадки.
Согласно пресс-релизу, биржа больше не публикует:
- ход торгов с 15-минутной задержкой информации об объеме заключенных договоров;
- информацию об объеме заключенных договоров;
- архивную информацию о планах реализации бензина и дизтоплива;
- ежедневные/ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции «Нефтепродукты».
Как уточнили на бирже, упомянутые сведения с соблюдением режима конфиденциальности продолжат получать участники торгов через АРМ «Терминал» и пользователи информационных услуг.
28 сентября президент Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к определенной информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компаний, переработке НПЗ и продаже бензина и дизтоплива на бирже. Распространение таких данных в том числе в СМИ и через интернет разрешается только при раскрытии самими компаниями.
Подробности — в материале «Ъ» «Сливать не велено».
Ограничение публичного раскрытия переводит данные о сделках из общего информационного поля в режим доступа для участников торгов и пользователей информационных услуг. Для рынка это означает меньшую публичную наблюдаемость операций при сохранении возможности работать с этими сведениями внутри торговой инфраструктуры.
Решение следует рассматривать вместе с изменением правил, действующим с 21 июля 2026 года: покупать топливо на Петербургской бирже разрешили только конечным потребителям и владельцам сетей АЗС. Площадка объясняла эти меры повышением прозрачности цепочек поставок и приоритетным доступом к нефтепродуктам для конечных потребителей.
Для независимых операторов АЗС вице-премьер Александр Новак связывал новые правила с переходом от закупок на бирже или у посредников к прямым отношениям с нефтяными компаниями и региональными операторами. В июле 2026 года правительство также обсуждало зачет прямых поставок в норматив обязательных биржевых продаж и его снижение с 10% до 2%; аналитики оценивали такую конструкцию как способ обеспечить топливом приоритетных потребителей, одновременно сокращающий роль биржи и возможности независимых АЗС закупать бензин.