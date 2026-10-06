Суд ДНР заочно приговорил наемника из США за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина США к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях против ВС РФ. Об этом сообщила российская Генеральная прокуратура.

Суд признал 35-летнего Джонатана Дэвида Милфорда виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ — в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. По данным прокуратуры, весной 2022 года иностранец прибыл на Украину и до декабря 2023 года участвовал в боевых действиях против ВС РФ в ДНР. За это он получил вознаграждение в размере 1,5 млн руб. Милфорд объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.