Лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова арестовали в Берлине после ДТП

Лидера «питерской фракции» арт-группы «Война» Олега Воротникова (Вора) задержали в Берлине, спустя несколько часов после ареста его 17-летнего сына Каспера Ненаглядного Сокола. Об этом сообщили в Telegram-канале радикального акционистского объединения. Там уточнили, что это произошло 5 октября в 21:18 в результате автомобильной аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активист арт-группы "Война" Олег Воротников в 2011 году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Активист арт-группы "Война" Олег Воротников в 2011 году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Передвигавшийся на велосипеде Воротников был сбит автомобилем на территории бывшей психиатрической клиники Карла Бонхеффера (Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik) по адресу Oranienburger Strae 285. Прибывший после ДТП наряд полиции задержал активиста»,— говорится в сообщении.

В арт-группе отметили, что на свободе остаются жена Вора — координатор группы Наталья Сокол (Коза) и четыре дочери пары — Мама, Троица, Леня и полуторагодовалая Армия.

Олег Воротников и Наталья Сокол вместе с детьми покинули Россию в 2011 году. Последние годы они кочевали по Европе, так и не осев нигде надолго. В марте 2016-го появились сообщения об их аресте в Швейцарии, где семья прожила больше года. В РФ у обоих — уголовные дела. Господина Воротникова с сентября 2010-го обвиняют в хулиганстве: дело возбудили после акции «Дворцовый переворот», когда активисты переворачивали полицейские машины. Позже к этому добавилось нападение на сотрудника правопорядка после «Стратегии 31» в Петербурге в марте 2011 года.

Громкую известность «Война» получила благодаря серии акций в Москве и Петербурге. Самая нашумевшая — «*** в плену у ФСБ»: на Литейном мосту активисты нарисовали 65-метровый фаллос, и после развода моста изображение оказалось прямо напротив окон местного управления федеральной службы. Вор и Коза публично поддержали присоединение Крыма к России, после чего многие европейские кураторы, активисты и левое арт-сообщество отвернулись от группы из-за этой позиции.

Андрей Кучеров