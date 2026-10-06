«Тампа» победила «Филадельфию» в матче НХЛ, Кучеров и Михеев набрали по два очка

«Тампа-Бей Лайтнинг» дома обыграл «Филадельфия Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 4:1.

У победителей отметились Брэйден Пойнт, Понтус Хольмберг, Илья Михеев, также отличившийся результативной передачей, и Брендон Хэйгел. Никита Кучеров записал в свой актив два голевых паса. В составе «Филадельфии» автором единственной шайбы стал Тайсон Ферстер.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 13 бросков. Россиянин одержал 372-ю победу в регулярных чемпионатах и вышел по этому показателю на 20-е место.

В других матчах дня «Оттава» в гостях победила «Бостон» со счетом 4:1. «Виннипег Джетс» на выезде оказался сильнее «Питсбург Пингвинс» — 3:2. «Даллас Старс» дома разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:0.

«Тампа» с четырьмя очками занимает второе место в Атлантическом дивизионе. «Филадельфия», набравшая два балла, располагается на последней строке дивизиона Метрополитен.

Арнольд Кабанов