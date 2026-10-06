Российская армия ударила «Геранями» по дата-центрам на Украине
ВС РФ поразили ЦОДы «Парковый», Ukrtelecom, «Гига» и «Подольский» на Украине
Российские военнослужащие поразили центры обработки данных (ЦОДы) «Парковый», Ukrtelecom, «Гига» и «Подольский» на Украине. При атаке применялись ударные БПЛА «Герань». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным российского ведомства, дата-центры находятся в «крупных городах Украины», они обеспечивали обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах ВСУ. Как добавили в Минобороны, успешное поражение целей подтвердили средства объективного контроля и кадры очевидцев.
По данным Минобороны России, центр обработки данных Ukrtelecom предоставлял Вооруженным силам Украины услуги высокоскоростного интернета. Поэтому в описании ведомства значение этой площадки связано не только с размещением данных, но и с обеспечением каналов связи для военной инфраструктуры.
28 сентября российское Минобороны сообщало об ударах по центрам обработки данных Ukrtelecom и «ДримЛайн» в Киеве. В ночь на 29 сентября ведомство также заявляло о поражении центров «Бимобайл» и «Парковый».