Российская армия ударила «Геранями» по дата-центрам на Украине

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По данным Минобороны России, центр обработки данных Ukrtelecom предоставлял Вооруженным силам Украины услуги высокоскоростного интернета. Поэтому в описании ведомства значение этой площадки связано не только с размещением данных, но и с обеспечением каналов связи для военной инфраструктуры.

28 сентября российское Минобороны сообщало об ударах по центрам обработки данных Ukrtelecom и «ДримЛайн» в Киеве. В ночь на 29 сентября ведомство также заявляло о поражении центров «Бимобайл» и «Парковый».