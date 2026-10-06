Двум подросткам в Приморье дали по восемь лет за поджоги на железной дороге
Тихоокеанский флотский военный суд признал двух 18-летних жителей Приморского края виновными в поджоге восьми релейных шкафов на перегонах станций Амурский Залив – Надеждинская и Амурский Залив – Угловая Дальневосточной железной дороги.
Согласно материалам дела, в июле прошлого года один из подростков в ходе переписки в мессенджере получил предложение за вознаграждение совершить поджог. Молодой человек согласился и привлек своего знакомого. В дальнейшем подростки фиксировали поджоги на видео. «За выполнение задания куратор перевел им более 260 тыс. руб., обналиченные через виртуальные криптовалютные счета», — заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
За совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ ) и легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступлений (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) фигуранты приговорены к 8 годам 6 месяцам и 8 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В подобных делах задания передают через мессенджер: куратор указывает конкретный объект и способ поджога, а исполнителю обещают вознаграждение. Видео используется как отчет о выполненной работе; после его получения в одном из расследований деньги перечисляли на криптовалютный кошелек. В другом деле обсуждалась схема с переводом на банковскую карту и последующей конвертацией в криптовалюту.
Для квалификации по статье о террористическом акте важен не только сам поджог. В описании этой нормы речь идет о поджоге, который устрашает население или создает опасность гибели людей и совершается для дестабилизации работы органов власти либо воздействия на их решения; поэтому обвинение предполагает наличие таких целей и последствий, а не простого ущерба железнодорожному имуществу.