Двум подросткам в Приморье дали по восемь лет за поджоги на железной дороге

Тихоокеанский флотский военный суд признал двух 18-летних жителей Приморского края виновными в поджоге восьми релейных шкафов на перегонах станций Амурский Залив – Надеждинская и Амурский Залив – Угловая Дальневосточной железной дороги.

Согласно материалам дела, в июле прошлого года один из подростков в ходе переписки в мессенджере получил предложение за вознаграждение совершить поджог. Молодой человек согласился и привлек своего знакомого. В дальнейшем подростки фиксировали поджоги на видео. «За выполнение задания куратор перевел им более 260 тыс. руб., обналиченные через виртуальные криптовалютные счета», — заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

За совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ ) и легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступлений (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) фигуранты приговорены к 8 годам 6 месяцам и 8 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток