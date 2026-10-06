Банк сослался на дело Долиной, чтобы добиться пересмотра решения по кредиту

Российский банк не смог добиться пересмотра решения суда по спорному кредиту на 180 тыс. руб., сославшись на определение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина (крайняя слева)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Лариса Долина (крайняя слева)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Расследование началось после того, как от имени жительницы Санкт-Петербурга третьи лица оформили кредитный договор. Женщина утверждала, что не получала никаких средств, обратилась в правоохранительные органы, а затем подала иск о признании договора недействительным. Суд учел, что кредит был оформлен с мобильного устройства, нетипичного для клиентки, а также что в процессе был изменен номер телефона для входа в систему.

В итоге договор признали недействительным, а женщину освободили от обязательств по кредиту. С банка взыскали 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, 5 тыс. руб. штрафа и 24 тыс. руб. судебных расходов.

Банк настаивал, что договор заключали дистанционно с использованием логина, пароля либо одноразовых кодов, поступавших клиентке на телефон, и поэтому не видел оснований считать договор оформленным третьими лицами. Позже кредитная организация попросила пересмотреть решение по новым обстоятельствам, сославшись на определение Верховного суда по делу Ларисы Долиной. В банке утверждали, что ситуации идентичны.

Однако суд в Санкт-Петербурге отклонил заявление кредитной организации. Инстанция указала, что определение Верховного суда само по себе не основание для пересмотра уже завершенного дела. Кроме того, отметили в суде, фактические обстоятельства двух споров не совпадают.

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. По словам артистки, злоумышленники заставили ее продать квартиру в Хамовниках и отдать им вырученные деньги. Госпожа Долина оспорила сделку, после чего начались судебные разбирательства. В итоге в декабре 2025-го Верховный суд оставил право собственности за покупательницей квартиры — Полиной Лурье.