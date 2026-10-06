Уфимца будут судить за незаконный майнинг криптовалюты

Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города. По сообщению пресс-службы прокуратуры Башкирии, он обвиняется в причинении имущественного ущерба путем обмана и легализации средств, полученных преступным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в декабре 2024 года уфимец в садовом товариществе установил оборудование для добычи криптовалюты и подключил его к местной электросети. В результате сетевой компании был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млн руб.

Всего, по данным прокуратуры, уфимец успел намайнить криптовалюту на 66 тыс. руб. В рамках судебного процесса надзорное ведомство намерено взыскать эту сумму.

Олег Вахитов