В Австралии впервые испытали крылатую ракету НАСМ
Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые протестировали высокоточную гиперзвуковую ракету HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile). Испытательный экземпляр сбросили над австралийским полигоном Woomera Test Rangе.
Как сообщает издание The War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС, испытания по запуску ракеты неоднократно переносились. Тестирование планировали начать еще в 2024 году, однако сроки были сдвинуты сначала на 2025 год, а затем на 2026-й. Ожидается, что ограниченное производство начнется до конца 2027 года.
Ракета состоит из двух ступеней: ускорителя и прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который отделяется от основы и ударяет по цели. НАСМ имеет небольшие размеры, а ее носителями станут истребители последнего поколения F-15E и F/A-18F. Точные технические данные ракеты, в частности, ее максимальная скорость, засекречены.
Испытания стали частью соглашений SCIFiRE между США и Австралией. Разработкой ракеты занимаются военные подрядчики Raytheon и Northrop Grumman. Контракт на сумму практически в $1 млрд они заключили в сентябре 2022 года. Согласно плану проекта, поставить разработку военнослужащим они должны не позже марта 2027 года.
Испытание относится к проекту, которому Пентагон уже отдавал приоритет: еще в августе 2023 года HACM называлась приоритетной гиперзвуковой крылатой ракетой с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Это подчеркивает, что текущий запуск — продолжение выбранного американским военным ведомством направления, а не разовая проверка.
Сотрудничество США с Австралией по гиперзвуковому оружию обсуждалось еще с апреля 2022 года в рамках трехстороннего пакта AUKUS, куда входят также Великобритания. Тогда такие разработки связывали с намерением США, Великобритании и Австралии совместно развивать эти системы в ответ на расширение вооруженных сил Китая.