СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Подмосковье
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Вооруженные формирования Украины с применением беспилотников нанесли массированный удар по домам, хозяйственным постройкам и автомобилям», — заявили в СКР. Дело расследуется по ст. 205 УК РФ.
В Подмосковье погибли два человека, пострадали девять. Зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов и автомобилей, повреждены объекты торговли и транспортной инфраструктуры.
Квалификация по статье 205 УК РФ помещает дело в контур расследований значительных преступлений, совершенных с применением беспилотников и ракет на территории России. Такие дела ведет управление Главного следственного управления Следственного комитета России.
По той же статье Следственный комитет России расследует дело об атаке беспилотников на Запорожскую область. Это указывает на то, что такая квалификация применяется к атакам беспилотных летательных аппаратов в разных регионах, а не только к текущему эпизоду.