СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Подмосковье

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Вооруженные формирования Украины с применением беспилотников нанесли массированный удар по домам, хозяйственным постройкам и автомобилям», — заявили в СКР. Дело расследуется по ст. 205 УК РФ.

В Подмосковье погибли два человека, пострадали девять. Зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов и автомобилей, повреждены объекты торговли и транспортной инфраструктуры.