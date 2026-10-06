В Самарской области задержан подозреваемый в дистанционном мошенничестве
Полицейские задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В полицию обратился 23-летний житель Волжского района, который хотел приобрести автомагнитолу через интернет-сервис.
«Пострадавший написал продавцу о своем желании приобрести товар. После этого общение перешло в мессенджер. Неизвестный предложил оплатить стоимость товара, доставку, а затем и его хранение на маркетплейсе. В переписке продавец указал счет для перевода денежных средств. Оплатив товар, покупатель так и не получил посылку»,— говорится в сообщении.
В итоге продавец перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался 24-летний тольяттинец, судимый за аналогичное преступление.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Общая сумма ущерба составила порядка 450 тыс. руб.