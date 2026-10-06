У экс-главы Иглинского района и его родных конфисковали 560 земельных участков

Иглинский межрайонный суд удовлетворил иск заместителя прокурора республики Андрея Маркина об обращении в доход Российской Федерации более 560 земельных участков, которые ранее принадлежали бывшему главе администрации Иглинского района Ришату Исхакову и его родственникам. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 353 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Иглинского района Башкирии в 2000-2010 годах Ришат Исхаков

Фото: Башинформ Глава администрации Иглинского района Башкирии в 2000-2010 годах Ришат Исхаков

Фото: Башинформ

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии со ссылкой на материалы проверки прокуратуры, в 2000-2010 годах муниципальные земли перешли в собственность предприятий, подконтрольных господину Исхакову, а затем его близким родственникам. После отставки главы района часть участков была оформлена на него лично, указано в сообщении.

«Суд, исследовав все доводы и доказательства, представленные сторонами, оценив их в совокупности, пришел к выводу, что в период нахождения на должности главы администрации муниципального района допущено нарушение антикоррупционных запретов, что позволило ему обеспечить предоставление подконтрольным юридическим и физическим лицам земельных участков»,— отметили в пресс-службе.

В прокуратуре Башкирии добавили, что на объекты недвижимости и иное имущество ответчиков наложены аресты.

Олег Вахитов