Экс-министр информатизации Татарстана обжаловал заочный арест по делу Finiko

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России и экс-министр информатизации Татарстана Николай Никифоров обжаловал решение о своем заочном аресте. Апелляционная жалоба поступила в суд 5 октября, следует из данных картотеки московских судов.

Господину Никифорову заочно предъявили обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества по делу финансовой пирамиды Finiko. Его заочно арестовали 17 сентября.

По версии следствия, Николай Никифоров был одним из создателей пирамиды и выводил деньги через компанию, связанную со строительством и управлением недвижимостью в Иннополисе.

Анна Кайдалова