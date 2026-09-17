Бывший министр связи Николай Никифоров заочно арестован на два месяца

Мещанский суд Москвы 17 сентября заочно арестовал на два месяца бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Срок содержания экс-чиновника под стражей начнет исчисляться с момента его задержания на территории России или его экстрадиции в РФ. Николаю Никифорову вменяются в вину организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Никифоров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Николай Никифоров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В суде представитель следственного департамента МВД указал, что, оставаясь на свободе, фигурант может скрыться, уничтожить улики или иным образом воспрепятствовать расследованию его уголовного дела. Защита возражала против самой жесткой меры пресечения, но безуспешно.

По версии следствия, Николай Никифоров — один из создателей пирамиды Finiko. МВД заочно предъявило ему обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. После ухода с должности министра в 2018 году Николай Никифоров проживает в ОАЭ.

Finiko была создана в Татарстане. С июня 2018 года по декабрь 2020-го организаторы схемы привлекали вкладчиков, обещая им прибыль до 25% годовых. Затем компания перестала выплачивать дивиденды. Потерпевшими стали около 8 тыс. человек. МВД оценивает общую сумму их потерь примерно в 5 млрд руб.

В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу предпринимателя и дизайнера Азата Тухватуллина, которого следствие считает еще одним из организаторов пирамиды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Финита ля Finiko».

Олег Рубникович, Александр Александров