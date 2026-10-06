В Башкирии прокуратура и минздрав подписали соглашение о сотрудничестве

Прокурор Башкирии Иван Грибов, председатель республиканской Общественной палаты Энже Ахмадуллина, министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин и президент Фонда развития общественного взаимодействия и социальных коммуникаций «Социальная сфера» Евгений Мартынов подписали соглашение о сотрудничестве по реализации на территории республики федерального проекта «ЗдравКонтроль».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, документ «определяет порядок совместной работы в рамках данного проекта и направлен на взаимодействие граждан, медицинских учреждений и органов власти, а также обеспечение общественного контроля».

В мессенджере «МАКС» созданы чаты «Здоровье», в которых, как отметили в надзорном ведомстве, «граждане могут обратиться по вопросам охраны здоровья, получить консультации и сообщить о нарушениях закона».

Олег Вахитов