У бывшего замглавы Пермского округа изъяли имущество на 35 млн рублей

Пермский краевой суд признал законным обращение в доход государства имущества бывшего первого замглавы администрации Пермского округа. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об Игоре Варушкине.

Ранее решение об изъятии имущества у господина Варушкина принял Мотовилихинский суд Перми. В ходе суда прокуратура доказала несоответствие расходов бывшего чиновника его официально задекларированным доходам. Общая стоимость объектов недвижимости, обращенных в доход бюджета, составила 35 млн руб. Законность решения суда первой инстанции подтвердил краевой суд.

Господин Варушкин работал на муниципальной службе с 2013 года на различных должностях. Должность замглавы администрации Пермского округа он занимал с 2021 по ноябрь 2024 года, курировал в том числе развитие инфраструктуры и местное МУП «Ритуал».