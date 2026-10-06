Глава Ямала вручил учителям ключи от новых квартир

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в День учителя вручил педагогам ключи от квартир-студий в новом общежитии в Салехарде, сообщили в правительстве региона. Пятеро педагогов будут жить в здании в микрорайоне Юбилейный на условиях соцнайма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (слева)

Фото: Анастасия Куманева / пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (слева)

Фото: Анастасия Куманева / пресс-служба губернатора ЯНАО

В здании расположены 12 квартир-студий площадью до 40 кв. м. В каждой из них предусмотрены жилая комната, ниша под кухню, отдельный балкон и санузел. В доме установлена собственная автономная газовая котельная, рядом с ним — парковка. Губернатор отметил, что каждому специалисту уверенность в будущем дает комфортное жилье. «Учитель — это настоящее призвание. Вы делитесь знаниями, помогаете детям найти опору, поверить в себя, воспитываете характер. Спустя годы мы с особой теплотой вспоминаем педагогов, которые вовремя подсказали, направили, заложили прочный фундамент — с этим человек идет по жизни. Ямал заинтересован в том, чтобы к нам приезжали сильные, талантливые педагоги»,— сказал господин Артюхов.

С 2022 года в Салехарде заселили 59 медработников с семьями в общежитие в микрорайоне Богдана Кнунянца. На улицах Северной и Чкалова строятся еще два трехэтажных общежития на 38 жилых помещений с площадью квартир на 30-35 кв. м. В ближайшие годы городу потребуется приток новых педагогов — в окружной столице сейчас строятся две новые школы.

Ирина Пичурина