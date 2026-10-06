Россиянка Мирра Андреева обыграла украинку Дарью Снигур в четвертом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Пекине. Игра продлилась 1 час 3 мин и закончилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Андреевой. В четвертьфинале она сыграет против своей соотечественницы Екатерины Александровой.

19-летняя Мирра Андреева впервые квалифицировалась на итоговый турнир WTA. Россиянка занимает пятую строчку в рейтинге WTA. На ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В июне теннисистка впервые выиграла турнир Большого шлема, победив на Roland Garros.

Итоговый турнир с участием восьми лучших теннисисток года пройдет в Индиан-Уэллсе (США) с 8 по 15 ноября. Ранее участие в состязании себе обеспечили представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко, которые занимают соответственно первое и второе место в мировом рейтинге.