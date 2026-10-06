Прокуратура вновь истребует земельные участки у владельца пермского свинокомплекса

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск прокуратуры Пермского края к АО «Агро-Альянс». Как следует из материалов дела, надзорный орган хочет истребовать из незаконного владения земельные участки в части их наложения на земли лесного фонда. Одновременно с этим прокуратура ходатайствовала о наложении обеспечительных мер в виде запрета Росреестру совершать регистрационные действия в отношении 52 земельных участков. Ходатайство судом удовлетворено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как указал истец, принятие обеспечительных мер предотвратит дробление спорных участков и изменение их границ. В качестве третьих лиц к спору привлечены краевое минприроды, ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», АО «Пермский свинокомплекс» в лице конкурсного управляющего. Заседание по делу назначено на 29 октября.

Напомним, в июле прошлого года арбитражный суд удовлетворил другой иск прокуратуры Пермского края к АО «Агро-Альянс». Надзорный орган требовал вернуть в федеральную собственность 111 земельных участков из чужого незаконного владения, а также изменить категорию этих участков с земель сельхозназначения на земли лесного фонда. По версии прокуратуры, эти земли были образованы из более крупного земельного участка, относящегося к землям лесного фонда РФ, а затем незаконно отчуждены. В итоге суд удовлетворил требования истца. АО пыталось оспорить это решение в апелляции и кассации, но безуспешно.

АО «Пермский свинокомплекс» было признано банкротом в апреле 2022 года, процедура была завершена в конце 2024 года.