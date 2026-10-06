В Томской области в ДТП с медведем пострадали три человека

В Томской области машина сбила медведя и перевернулась. Госпитализированы три человека, сам хищник погиб, сообщило региональное УМВД.

Авария произошла вечером 5 октября на 9 км трассы Камаевка—Асино—Первомайское. За рулем легковушки Ford Mondeo был 28-летний водитель. Он наехал на медведя, вышедшего на проезжую часть. После наезда машина съехала в кювет. В салоне находились два пассажира: 19-летняя девушка и 24-летний мужчина.

В августе—сентябре несколько россиян погибли от нападения медведей: жертвами хищников становились жители Республики Алтай, Красноярского края, Иркутской области. В конце сентября погибли двое жителей томской деревни. На территории всей Томской области введен режим повышенной готовности из-за медведей. В регионе запрещено проведение массовых мероприятий за пределами и на окраинах населенных пунктов.