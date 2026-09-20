Двое жителей томской деревни погибли после нападения медведя

Медведь убил двух мужчин в Томской области. Сотрудники следственного управления СКР по региону устанавливают обстоятельства происшедшего, говорится в сообщении ведомства.

Сначала медведь напал на работника фермы, расположенной у деревни Север Колпашевского района, который 18 сентября искал в лесу пропавшую корову. Затем его самого отправился искать односельчанин. Тела обеих жертв нашли в лесу 20 сентября.

«Находившийся неподалеку агрессивный хищник обезврежен»,— отметили в областном главке СКР.

Это первый случай гибели людей от нападения медведя в Томской области в этом году. Но ранее, в августе—сентябре, жертвами хищников становились жители Республики Алтай, Красноярского края, Иркутской области.

Валерий Лавский