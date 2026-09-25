В Томской области введен режим повышенной готовности из-за медведей

Режим повышенной готовности введен в Томской области с 25 сентября из-за ситуации с медведями. Об этом сообщил в своем канале в «Макс» губернатор Владимир Мазур.

Фото: Александр Ведерников / Коммерсантъ

Главам муниципальных образований необходимо пресекать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных в охотничьих угодьях. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели в регионе из-за выхода медведей ввели запрет на проведение массовых мероприятий за пределами и на окраинах населенных пунктов.

Также в области приостановили экскурсии, туристические слеты и подобные мероприятия в лесах. Соответствующие решения были приняты на аппаратном совещании правительства области. Ограничения установлены до 1 ноября.

Александра Стрелкова