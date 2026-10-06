Золото подешевело ниже $4,15 тыс. за тройскую унцию впервые с конца сентября
Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже $4,15 тыс. за тройскую унцию впервые с 28 сентября. Это следует из данных торговой площадки.
По данным на 05:35 мск цена снижалась на 0,76%, до $4 130,7 за тройскую унцию. К 05:44 мск стоимость фьючерса немного замедлила падение, составив $4 148,6 за тройскую унцию (-0,33%).
На прошлой неделе стоимость декабрьского фьючерса на золото опускалась ниже отметки $4 250 за тройскую унцию, что стало первым подобным снижением с 5 августа.
Давление на драгметалл оказывает ужесточение позиции ФРС США и сигналы регулятора о дальнейшем повышении процентных ставок. От своего январского пика в $5 318 за унцию золото потеряло уже более 20%.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
«Ъ-Хронограф». Золото
Сигналы о повышении ставок давят на золото через доходность альтернативных активов. В июле 2026 года отмечалось, что при росте реальной доходности металл, не приносящий процентного дохода, проигрывает облигациям; капитал перераспределяется в долларовые активы и облигации.
Для фьючерса важен не только сам уровень ставки, но и сравнительная привлекательность доллара и казначейских бумаг. Еще в октябре 2023 года отмечалось: чем выше процентные долларовые ставки и крепче доллар, тем ниже спрос на золото; при сохранении этого преимущества давление на котировки продолжается через ослабление спроса на металл.