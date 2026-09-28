Золото подешевело ниже $4,2 тыс. за унцию впервые с 5 августа
Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки $4250 за тройскую унцию впервые с 5 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По данным на 04:12 мск, цена драгметалла снижалась на 1,74% — до $4246 за унцию. К 04:20 мск фьючерс замедлил падение и торговался на уровне $4251, потеряв 1,61% стоимости.
Давление на драгметалл оказывает ужесточение позиции ФРС США — сигналы о повышении ставок. От январского пика в $5318 за унцию золото на данный момент потеряло более 20%.
Сигналы о повышении ставок меняют соотношение доходности между золотом и долларовыми активами. Золото не приносит процентного дохода, поэтому при росте реальной доходности облигаций оно проигрывает им конкуренцию: инвесторы перераспределяют капитал в облигации и другие долларовые инструменты, и металл оказывается под давлением. Ранее рынок оценивал лишь вероятность одного или нескольких снижений ставок, теперь же участники закладывают в модели возможность повышения долларовых ставок до конца года — то есть более жесткие денежно-кредитные условия, чем ожидалось.
Историческим ориентиром подобной динамики служит первое полугодие 2013 года: тогда на фоне планов ФРС США приступить к свертыванию программы монетарных стимулов инвесторы массово сокращали вложения в металл. Активы золотых ETF за шесть месяцев уменьшились на 631,5 тонны, до 1934,5 тонны, а само золото подешевело на 26%, до $1233 за унцию. Тот эпизод показывает, что реакцией на разворот ставки может быть именно уход инвесторов из актива, а не только колебание спотовой цены.