Золото подешевело ниже $4,2 тыс. за унцию впервые с 5 августа

Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки $4250 за тройскую унцию впервые с 5 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 04:12 мск, цена драгметалла снижалась на 1,74% — до $4246 за унцию. К 04:20 мск фьючерс замедлил падение и торговался на уровне $4251, потеряв 1,61% стоимости.

Давление на драгметалл оказывает ужесточение позиции ФРС США — сигналы о повышении ставок. От январского пика в $5318 за унцию золото на данный момент потеряло более 20%.