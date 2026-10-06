Ремонт Шуховской башни в Москве начнется в октябре и продлится три года

Как выяснил “Ъ”, реконструкция московской Шуховской радиобашни начнется в октябре. С момента постройки в 1922 году башня не проходила капитального ремонта, хотя эксперты более 20 лет указывают на необходимость работ. В 2025 году была проведена государственная историко-культурная экспертиза объекта, она показала, что коррозией поражено более 80% поверхности конструкций.

В апреле этого года Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации, предусматривающий демонтаж, восстановление или замену части поврежденных металлических конструкций. Утверждение этого проекта вызвало большой общественный резонанс. Представители Российской телевизионной и радиовещательной сети, в ведении которой находится Шуховская башня, публично ни разу не объясняли, почему был выбран именно этот способ восстановления.

“Ъ” поговорил с заместителем генерального директора РТРС по строительству и капитальному ремонту Станиславом Белявским и выяснил, что экспертами были «изучены все варианты реконструкции объекта» и этот оказался «единственно возможным». «Металл, из которого строили московскую башню Шухова, собирали по частям со всей страны. Его качество вызывало сомнения еще тогда, а срок эксплуатации давно истек. Этот металл по своим свойствам не подходит для нашей климатической зоны. Есть такой параметр, как ударная вязкость (мера "хрупкости" материала.— “Ъ”),— это важная характеристика металла. Она более чем в три раза ниже нормативного значения. Это означает, что сегодня в Москве строить из него никто не разрешит»,— сказал господин Белявский.

Замгендиректора РТРС заверил, что башня сохранит статус объекта культурного наследия, более того — организация будет добиваться, чтобы ее включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Президент Международного Шуховского фонда Леонид Штерн утверждает, что сейчас башня не соответствует замыслу Шухова из-за установки внутри нее усиливающей конструкции. Но ее можно вернуть к первоначальному виду, на что и нацелен проект реконструкции.

Подробнее — в материале «Ъ» «То, что Шухов прописал».