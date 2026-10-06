Минобороны содействует следствию в деле гендиректора парка «Патриот» Васильева

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предметом коррупционных претензий вокруг хозяйственной деятельности парка уже становились отношения с подрядчиками по госконтрактам. Например, в апреле 2026 года заместитель директора парка Виталий Мелимук был задержан по обвинению в получении взятки от генерального директора ООО «Гермес».

По версии следствия, Мелимук потребовал от гендиректора «Гермеса» ежеквартально перечислять 10% от фактической оплаты работ по контрактам на обслуживание объектов парка и его филиала в Кронштадте. Общая стоимость этих договоров, заключенных в декабре 2025 года, превышала 1,4 млрд руб., а взамен Мелимук обещал помощь с новыми договорами и беспрепятственной работой по ним.