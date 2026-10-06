Зарплатные предложения для работников старшего возраста на Кубани выросли на 50%

Среднее зарплатное предложение в вакансиях, доступных в том числе для кандидатов пенсионного возраста, в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2026 года выросло на 50% год к году и достигло 85,5 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводит «Авито Работа».

Наиболее заметно предложения выросли в рабочих и производственных профессиях. Электрогазосварщикам в среднем предлагают 69,9 тыс. руб. в месяц (+39%), плотникам — 100 тыс. руб. (+29%), агрономам — 61,3 тыс. руб. (+23%). В топ-5 также вошли операторы станков со средним предложением 70 тыс. руб. (+22%) и операторы производственной линии — 82,5 тыс. руб. (+21%).

В целом по России сильнее всего выросли зарплатные предложения для операторов производственной линии — до 95,6 тыс. руб. (+54%), работников торгового зала — до 79,6 тыс. руб. (+52%) и каменщиков — до 150,6 тыс. руб. (+44%).

Краснодарский край стал лидером среди регионов по росту среднего предлагаемого дохода для специалистов старшего возраста. В Ростовской области показатель увеличился на 48%, до 82,1 тыс. руб., в Татарстане — на 34%, до 78,5 тыс. руб., в Ленинградской области — на 19%, до 81,7 тыс. руб., в Московской области — на 11%, до 88,8 тыс. руб.

В «Авито Работа» уточняют, что средние зарплатные предложения рассчитываются по данным работодателей в вакансиях и могут отличаться от фактического дохода. На размер выплат влияют регион, опыт и квалификация, график, премии и дополнительные выплаты, а также вахтовый формат работы.

Одновременно растет интерес специалистов старшего возраста к новым возможностям: соискательская активность инженеров ПТО увеличилась на 137%, стропальщиков — на 115%, сборщиков мебели — на 89%, администраторов — на 77%, монтажников — на 29%.

Мария Удовик