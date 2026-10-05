На форуме «Биопром» в Геленджике представили первый в истории Сочи урожай бананов

Первый урожай экзотических фруктов, выращенных в Сочи, представили на III Международном форуме «Биопром» в Геленджике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В этом году хозяйство собрало около 150 кг бананов. Это первый полноценный урожай, полученный на черноморском побережье. По словам представителей хозяйства, в перспективе планируется расширение плантаций и увеличение объемов производства.

Также в этом году в Сочи собрали первый урожай папайя, маракуйя, питахайя.

Проект по выращиванию экзотических фруктов на Кубани был запущен в 2025 году. На сегодняшний день построены три экспериментальные теплицы, где выращивают десятки сортов бананов, а также маракуйю, имбирь, ананасы, авокадо и какао. В перспективе Сочи может стать российским центром производства тропических фруктов.

Международный форум «Биопром» проходит в Геленджике и объединяет производителей органической продукции, представителей научного сообщества и органов власти.

Наталья Решетняк