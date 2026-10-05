Главные новости за 5 октября. Сочи

С 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября РЖД полностью прекратят движение поездов на участке Лазаревская—Сочи из-за масштабных строительных работ. Часть поездов дальнего следования пойдет по сокращенным маршрутам до Туапсе и Лазаревской, еще 47 рейсов отменят, изменения затронут и пригородное сообщение.

Центральный районный суд Сочи арестовал бывшего депутата Александра Дорошенко до 19 ноября 2026 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017–2025 годах он с другими лицами похитил более 1,8 млрд руб., перечисленных дорожными предприятиями в фонд «Моя Кубань».

Елена Шмелева на форуме «Биопром» заявила о необходимости расширения роли университетов в развитии биоэкономики, назвав главным барьером разрыв между лабораторными исследованиями и промышленным производством. По ее словам, в «Сириусе» выстраивается модель полного цикла — от образовательного центра до инновационной площадки со 113 компаниями-резидентами, где технологии проходят масштабирование и передаются индустрии со снятыми рисками.

Защита экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины обжалует приговор, сообщил один из адвокатов. Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Копайгородского к 15 годам колонии, а его жену — к 9 годам и штрафу 500 млн руб.

С 1 октября 2026 года в Сочи проиндексированы тарифы на коммунальные услуги — рост составил от 5,1% до 14,4% в зависимости от услуги. Сильнее всего подорожали холодная вода и водоотведение (+14,4%), отопление и горячая вода (+13,2%), электроэнергия (+11,2%) и газ (+10%).

В Сочи продлена навигация скоростных судов «Комета» по маршрутам Сочи—Сухум и Сочи—Адлер—Сириус до конца октября из-за благоприятной погоды и туристического спроса. Рейсы в Сухум выполняются по средам, пятницам и воскресеньям, а сообщение с Адлером и Сириусом — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с администрации Сочи 6,8 млн рублей ущерба окружающей среде по иску Росприроднадзора. Поводом стала несанкционированная свалка в Лазаревском районе, где на шести участках обнаружили загрязненный строительными отходами грунт IV класса опасности.