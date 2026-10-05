В Сочи продлили навигацию судов «Комета» до конца октября

В Сочи продлена навигация скоростных судов «Комета» по двум направлениям до конца октября. Решение приняли из-за благоприятных погодных условий и туристического спроса, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В этом сезоне морское сообщение открыли по маршрутам Сочи—Сухум, Сириус—Адлер — Сочи и Сочи—Геленджик. Продление касается двух направлений.

По маршруту Сочи—Сухум судно будет ходить по средам, пятницам и воскресеньям. Отправление из Сочи в 09:00, прибытие обратно из Сухума в Сочи в 18:30. Время в пути — около 2–2,5 часа в одну сторону. Рейс Сочи—Адлер—Сириус продолжит курсировать по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам — отправление из Сочи в 11:00 и 15:30.

Алина Зорина