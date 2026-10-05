РЖД изменят движение поездов на участке Туапсе—Адлер с 17 по 19 ноября

РЖД изменят расписание и маршруты ряда поездов на участке Туапсе—Адлер с 17 по 19 ноября. Это связано с проведением масштабных строительных работ на участке Лазаревская—Сочи. Движение всех поездов здесь будет прекращено с 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября, сообщили в РЖД.

В указанный период пассажиры смогут воспользоваться частью поездов дальнего следования с сокращенными или измененными маршрутами. Поезда №83/84, 102/101 и 103/104 сообщением Москва—Адлер будут отправляться и прибывать на станцию Туапсе. Поезд №35/36 Санкт-Петербург—Адлер будет следовать до станции Лазаревская. Оттуда же будет отправляться и прибывать поезд №807/808 Ростов—Аэропорт Сочи.

Еще 20 рейсов поездов дальнего следования выполнят по измененным маршрутам до Анапы, Кисловодска и Краснодара вместо станций Адлер, Сириус и Сухум. Еще 47 рейсов полностью отменят.

Изменения затронут и пригородное сообщение. Часть электричек в указанные даты курсировать не будет. При этом шесть пар поездов по маршруту Туапсе—Сириус/Аэропорт Сочи будут следовать до станции Лазаревская.

Расписание пригородных поездов по маршрутам Сочи—Сириус, Сочи—Аэропорт Сочи и Сочи—Роза Хутор останется без изменений.

Работы проводятся на участке Туапсе—Адлер и направлены на повышение безопасности и надежности железнодорожной инфраструктуры. В частности, на участке Лазаревская—Сочи заменят стрелочные переводы. На однопутном перегоне Чемитоквадже—Якорная Щель отремонтируют трубы водоотвода. На перегонах заменят рельсы и капитально отремонтируют пути. Кроме того, специалисты переустроят замочное полотно с понижением и смещением оси пути и выполнят другие работы.

Мария Удовик