В Сочи арестовали бывшего депутата Александра Дорошенко по делу о хищении 1,8 млрд рублей

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата Александра Дорошенко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в хищении денежных средств, предназначенных для ремонта и реконструкции автомобильных дорог Краснодарского края, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Согласно материалам, представленным суду, с 2017 по 2025 год фигурант дела совместно с другими лицами умышленно похищал бюджетные средства. Для этого, как следует из материалов дела, участники группы использовали Краснодарскую краевую ассоциацию «Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани"» и фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань».

По версии следствия, в период с 2017 по 2025 год предприятия дорожной отрасли по требованию участников группы перечислили в фонд более 1,8 млрд руб. Эти средства, согласно материалам дела, направлялись на подконтрольные банковские счета, после чего выводились в теневой оборот и использовались участниками группы по своему усмотрению.

Суд, рассматривая ходатайство следствия, не нашел оснований для избрания в отношении Дорошенко меры пресечения в виде залога. Согласно решению суда, на момент рассмотрения ходатайства возможность внесения залога у обвиняемого или других лиц отсутствовала.

Не была избрана и мера пресечения в виде домашнего ареста. Суд указал, что у стороны защиты отсутствует пригодное жилое помещение, которое можно было бы использовать для исполнения такой меры пресечения.

В результате суд избрал Александру Дорошенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 16 суток — до 19 ноября 2026 года. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Мария Удовик