Шмелева: главный барьер биоэкономики — разрыв между лабораторией и производством

Председатель Совета федеральной территории (ФТ) «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, выступая на форуме «Биопром» в Геленджике, заявила о необходимости расширения роли университетов в развитии биоэкономики. По ее словам, главным барьером в этой сфере остается разрыв между лабораторными исследованиями и промышленным производством.

«Биоэкономика — это умение превращать знания о живом в лекарства, семена, ферменты, материалы и продовольствие. У нас сильная наука, но главный барьер — это разрыв между лабораторией и производством, та самая "долина смерти", о которой сегодня говорили,— отметила госпожа Шмелева.— Ученый уже получил результат, а бизнес еще не готов в него инвестировать, потому что риски очень высоки, а масштабировать сложно».

Елена Шмелева подчеркнула, что в сложившихся условиях роль университета должна принципиально измениться. «Университет в биоэкономике — это не только место, где рождаются идеи и готовятся специалисты. Это полноценная площадка, где доказывают работоспособность технологий, проходят масштабирование, получаются первые контролируемые испытания, и уже затем индустрии передаются решения со снятыми рисками»,— отметила она.

По словам Елены Шмелевой, в «Сириусе» выстраивается модель полного цикла — единая вертикаль от образовательного центра и Президентского лицея до научно-технологического и инновационного центра, где уже работают 113 компаний-резидентов.

Она напомнила, что лабораторный комплекс в стране создавался по поручению президента РФ и является ядром этой системы. «Рядом с партнерами мы создаем удобный промышленный участок для наработки препаратов, а также запланировали и сделали первые шаги по развитию аграрных технологий»,— добавила председатель Совета ФТ «Сириус».

Форум «Биопром» проходит в Геленджике, собрав представителей фармацевтической отрасли, биотехнологических компаний и научных организаций.

Наталья Решетняк