Тарифы на коммунальные услуги в Сочи проиндексировали до 14,4%

С 1 октября 2026 года в Сочи проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Изменения предусмотрены постановлением правительства РФ от 20 ноября 2025 года №1834. Стоимость отдельных услуг выросла на 5,1–14,4%, сообщили власти курорта в своем Telegram-канале.

Тариф на электроэнергию для городских потребителей увеличился на 11,2% — с 7,47 до 8,31 руб. за 1 кВт·ч. Для жителей сельской местности и домов с электроплитами стоимость электроэнергии выросла с 5,24 до 5,83 руб. за 1 кВт·ч.

Цена на газ увеличилась на 10% — с 9,32 до 10,25 руб. за 1 куб. м. Тариф на отопление и горячую воду вырос на 13,2% — с 4 155,67 до 4 703,86 руб. за 1 Гкал.

Стоимость холодной воды увеличилась на 14,4% — с 48,14 до 55,07 руб. за 1 куб. м. Тариф на водоотведение также вырос на 14,4% — с 36,95 до 42,27 руб. за 1 куб. м.

Плата за вывоз твердых коммунальных отходов увеличилась на 5,1% — с 296,60 до 311,72 руб. на человека в месяц.

При этом стоимость жилищных услуг, к которым относятся содержание общего имущества дома, домофон, охрана и видеонаблюдение, государством не регулируется. Размер такой платы определяется собственниками на общем собрании.

Жители, расходы которых на жилищно-коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю дохода, могут оформить субсидию в органах социальной защиты. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы.

Актуальная информация о тарифах размещена на сайтах администрации Краснодарского края, Региональной энергетической комиссии Краснодарского края, ГИС ЖКХ и администрации Сочи.

Мария Удовик