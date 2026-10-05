На Ставрополье ФАС выявило нарушения в закупке краевого минтуризма

Ставропольское управление федеральной антимонопольной службы выявило нарушения в документации министерства туризма края при проведении закупки услуг по охране здания и имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С жалобой в службу обратилось ООО ЧОО «Альянс». По данным ведомства, в закупочной документации выявили противоречия в требованиях к оснащению мобильной группы. В одном разделе было указано, что сотрудникам не требуется оружие, тогда как в другом предусматривалось оснащение группы быстрого реагирования служебным огнестрельным оружием ограниченного поражения.

Кроме того, комиссия выявила расхождения в сроках исполнения контракта. В разных пунктах проекта договора содержались взаимоисключающие даты начала и окончания этапов оказания услуг. Таким образом, разночтения не позволили заявителю принять участие в закупке.

Минтуризму края выдано предписание об устранении нарушений и внесении изменений в закупочную документацию. Отмечается, что должностным лицам, допустившим нарушения, грозят штрафы.

Константин Соловьев