Экс-министр правительства Прикамья стал владельцем логистической компании

Бывший министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов стал единоличным владельцем (100% долей) ООО «БМ-Логистик». Об этом свидетельствует информация, опубликованная в Rusprofile 25 сентября. Ранее 26% долей принадлежали Кириллу Баранову, остальные 24% — подконтрольному ему столичному ООО «БВК-Инвест». Предприниматель является сыном покойного президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

ООО «БМ-Логистик» была зарегистрирована в Перми в 2025 году на ул. Подлесной, 3а, где, по данным 2ГИС, располагается пермское представительство АО «Соликамскбумпром». Основной вид деятельности компании связан с перевозками, а также оптовой торговлей лесоматериалами. Выручка ООО в 2025 году составила 65 млн руб., чистая прибыль — 63 млн руб.

Напомним, ранее Кирилл Баранов и его сестра Татьяна были привлечены к делу о банкротстве АО «Соликамскбумпром». На сегодняшний день господин Баранов является учредителем трех компаний, включая соликамское ООО «Бикор», а также столичные ООО «Сопкпэкс» и ООО «БКВ Инвест».