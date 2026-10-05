По итогам президентских выборов в Бразилии состоится второй тур, в котором встретятся действующий лидер Лула да Силва и Флавио Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару. Несмотря на минимальный перевес Болсонару-младшего, опросы тоже отдают победу ему. Он убежденный сторонник Дональда Трампа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что левые идеи в мире постепенно отступают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Бразилия, как известно, ассоциируется у абсолютного большинства россиян с советским фильмом «Здравствуйте, я ваша тетя», точнее, с фразой «там много диких обезьян». Так вот, страна на пороге больших перемен. Левый президент Лула да Силва рискует потерять власть.

Прошедшие президентские выборы победителя не выявили. Будет второй тур, в котором встретятся 80-летний да Силва и 45-летний Флавио Болсонару. Отец сейчас в тюрьме по обвинению в организации неудавшегося государственного переворота, приговор — 27 лет лишения свободы. Сын, естественно, намерен в случае победы родителя освободить. К слову, да Силва тоже сидел в тюрьме, причем дважды. Первый раз по политической статье, за организацию забастовок. Второй — за коррупцию, правда, недолго, и в итоге был оправдан.

Интрига в том, что Болсонару-младший обгоняет да Силву всего на 2%, однако опросы отдают победу именно ему. Устал народ Бразилии от строительства идеального общества. Вместо социальной справедливости, как это часто бывает у левых, получилась экономическая стагнация.

Болсонару — правый политик и сторонник Дональда Трампа. Бразилия при нем неизбежно развернется лицом к Америке, со всеми вытекающими последствиями. Не исключен даже сценарий выхода из БРИКС, ведь 47-й президент США эту организацию, как известно, не жалует. Тем не менее считается, что экономические связи с Россией не особенно пострадают, в первую очередь потому, что правые выступают за прагматизм и не собираются нести убытки по идеологическим причинам. Хотя, как правило, одно тянет за собой другое.

Как бы то ни было, есть многие основания полагать, что левые идеи начинают постепенно отступать. Ну, собственно, мы знаем, что в Аргентине нынче правит Хавьер Милей, тоже сторонник Трампа и сближения с Израилем. Нельзя не обратить внимание и на то, что в Испании премьер Педро Санчес, социалист, а по мнению некоторых, почти коммунист, объявил досрочные парламентские выборы. Население страны недовольно экономическим курсом Королевства.

В общем и целом тренд, похоже, действительно такой, что и в Европе, и в Латинской Америке что-то начинает меняться. И этот процесс абсолютно неизбежен, поскольку время левых, кажется, подходит к концу.

Дмитрий Дризе