Дебют не по правилам
Экс-глава шахматного клуба Петербурга осужден за то, что 11 раз ударил тренера по голове доской
Бывший президент петербургского шахматного клуба «Петровская ладья» Александр Волков получил почти два года колонии за то, что в 2023 году избил спортивного тренера Сергея Видякина. Осужденный, согласно материалам дела, ударил своего оппонента более десяти раз шахматной доской по голове, лишив его части уха. Выяснилось, что агрессор и жертва распивали вместе спиртное, после чего у них произошел конфликт. Господин Волков в содеянном раскаялся и сообщил, что из-за алкоголя не контролировал свои действия. Его защита не планирует обжаловать приговор.
Бывший президент петербургского шахматного клуба «Петровская ладья» Александр Волков
Фото: из личного архива
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 1 октября признал 39-летнего Александра Волкова виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия (ч. 2 ст. 112 УК РФ) 68-летнему организатору шахматных турниров и арбитру Сергею Видякину. Инцидент произошел в ночь на 20 июля 2023 года в шахматном клубе «Петровская ладья» на улице Чайковского, президентом которого ранее был обвиняемый. Коллеги праздновали Международный день шахмат, однако вскоре застолье перетекло в драку. Так, сказано в материалах дела, господин Волков 11 раз сильно ударил знакомого шахматной доской по голове, размозжив ему часть уха. «Рана с частичной ампутацией правой ушной раковины (размозженная) образовалась от действия тупого твердого предмета по механизму удара, что подтверждается ее характером»,— говорится в судебных документах.
Сам потерпевший в своих показаниях пояснил, что массивная деревянная доска не была имуществом клуба, а принадлежала лично Александру Волкову — и, возможно, была изготовлена в местах лишения свободы.
Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни и не повлекшего последствий), но позже состав был переквалифицирован на вторую часть статьи, подразумевающую более суровое наказание.
Как стало известно «Ъ Северо-Запад», избитый господин Видякин пролежал в таком состоянии до утра, пока сам обвиняемый не вернулся обратно в клуб и не вызвал врачей. Источники «Ъ Северо-Запад», знакомые с обстоятельствами происшествия, утверждают, что потерпевший часто выпивал и даже иногда оставался ночевать в помещении «Петровской ладьи». Никаких трудовых отношений между оппонентами не было, поэтому всплывшая ранее в СМИ версия, что причиной конфликта стала просьба о повышении жалования, по словам собеседника, не соответствует действительности. Сергей Видякин арендовал данное помещение, чтобы проводить там свои турниры и заниматься шахматами с детьми.
Адвокат арбитра Григорий Вертиков отказался комментировать обстоятельства дела, отметив лишь, что его подзащитный «до сих пор не оклемался». Представлявшая интересы Александра Волкова адвокат Марина Мартиросян пояснила «Ъ Северо-Запад», что во время драки ее доверитель тоже получил ранения и в большей степени защищался, однако он признал, что в тот вечер из-за опьянения плохо осознавал свои действия.
Гособвинение запросило для господина Волкова 4,5 года заключения, но по итогу он получил год и восемь месяцев в ИК общего режима. Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Защита сообщила «Ъ Северо-Запад», что не собирается обжаловать приговор. С фигуранта также было взыскано 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.
Через несколько дней после инцидента городская Федерация шахмат выпустила обращение, в котором указала, что «шахматный мир Петербурга потрясен вопиющим происшествием».
Там подчеркнули, что событие — из ряда вон выходящее, оно нанесло колоссальный ущерб имиджу организации. «Давно не было ничего подобного. Очень давно. В общественном сознании шахматы являются благородным, интеллектуальным видом спорта, который никак не ассоциируется с насилием»,— сказано в заявлении.