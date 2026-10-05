Дебют не по правилам

Бывший президент петербургского шахматного клуба «Петровская ладья» Александр Волков получил почти два года колонии за то, что в 2023 году избил спортивного тренера Сергея Видякина. Осужденный, согласно материалам дела, ударил своего оппонента более десяти раз шахматной доской по голове, лишив его части уха. Выяснилось, что агрессор и жертва распивали вместе спиртное, после чего у них произошел конфликт. Господин Волков в содеянном раскаялся и сообщил, что из-за алкоголя не контролировал свои действия. Его защита не планирует обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент петербургского шахматного клуба «Петровская ладья» Александр Волков

Фото: из личного архива Бывший президент петербургского шахматного клуба «Петровская ладья» Александр Волков

Фото: из личного архива

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 1 октября признал 39-летнего Александра Волкова виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия (ч. 2 ст. 112 УК РФ) 68-летнему организатору шахматных турниров и арбитру Сергею Видякину. Инцидент произошел в ночь на 20 июля 2023 года в шахматном клубе «Петровская ладья» на улице Чайковского, президентом которого ранее был обвиняемый. Коллеги праздновали Международный день шахмат, однако вскоре застолье перетекло в драку. Так, сказано в материалах дела, господин Волков 11 раз сильно ударил знакомого шахматной доской по голове, размозжив ему часть уха. «Рана с частичной ампутацией правой ушной раковины (размозженная) образовалась от действия тупого твердого предмета по механизму удара, что подтверждается ее характером»,— говорится в судебных документах.

Сам потерпевший в своих показаниях пояснил, что массивная деревянная доска не была имуществом клуба, а принадлежала лично Александру Волкову — и, возможно, была изготовлена в местах лишения свободы.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни и не повлекшего последствий), но позже состав был переквалифицирован на вторую часть статьи, подразумевающую более суровое наказание.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», избитый господин Видякин пролежал в таком состоянии до утра, пока сам обвиняемый не вернулся обратно в клуб и не вызвал врачей. Источники «Ъ Северо-Запад», знакомые с обстоятельствами происшествия, утверждают, что потерпевший часто выпивал и даже иногда оставался ночевать в помещении «Петровской ладьи». Никаких трудовых отношений между оппонентами не было, поэтому всплывшая ранее в СМИ версия, что причиной конфликта стала просьба о повышении жалования, по словам собеседника, не соответствует действительности. Сергей Видякин арендовал данное помещение, чтобы проводить там свои турниры и заниматься шахматами с детьми.

Адвокат арбитра Григорий Вертиков отказался комментировать обстоятельства дела, отметив лишь, что его подзащитный «до сих пор не оклемался». Представлявшая интересы Александра Волкова адвокат Марина Мартиросян пояснила «Ъ Северо-Запад», что во время драки ее доверитель тоже получил ранения и в большей степени защищался, однако он признал, что в тот вечер из-за опьянения плохо осознавал свои действия.

Гособвинение запросило для господина Волкова 4,5 года заключения, но по итогу он получил год и восемь месяцев в ИК общего режима. Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Защита сообщила «Ъ Северо-Запад», что не собирается обжаловать приговор. С фигуранта также было взыскано 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Через несколько дней после инцидента городская Федерация шахмат выпустила обращение, в котором указала, что «шахматный мир Петербурга потрясен вопиющим происшествием».

Там подчеркнули, что событие — из ряда вон выходящее, оно нанесло колоссальный ущерб имиджу организации. «Давно не было ничего подобного. Очень давно. В общественном сознании шахматы являются благородным, интеллектуальным видом спорта, который никак не ассоциируется с насилием»,— сказано в заявлении.

Андрей Кучеров