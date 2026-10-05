В Дагестане возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на 52 млн рублей

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по подозрению в уклонении от уплаты налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, с 2021 по 2023 годы руководитель совместно с другими лицами представлял в налоговый орган декларации по НДС и налогу на прибыль с ложными сведениями. Ущерб бюджету оценили в более 52 млн руб.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и других возможных участников дела. Отмечается, что решается вопрос о мерах по возмещению причиненного государству ущерба.

Константин Соловьев