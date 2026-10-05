Дагестан и Узбекистан договорились о поставках баранины и инвестпроектах

На переговорах в рамках III Совета регионов России и Узбекистана Дагестан предложил расширить поставки мяса, шерсти и строительных материалов в Узбекистан. Встречу с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым провел врио вице-премьера республики Ризван Газимагомедов. Совет проходит 5–6 октября в Фергане; в его деловую программу включили сельское хозяйство, строительство, логистику и промышленность, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Новые объемы и стоимость возможных поставок участники встречи не назвали. Однако торговля бараниной между регионами уже идет: в январе—марте 2026 года Дагестан отправил за рубеж 249 тонн баранины, а в первые два месяца года нарастил ее поставки в Узбекистан. За тот же квартал республика экспортировала 21 тонну шерсти. Кроме продукции животноводства, предприятия региона продали за рубеж более 5 тыс. голов мелкого и 6 тыс. голов крупного рогатого скота, следует из данных «Коммерсанта».

У Дагестана есть и более ранний контракт с Узбекистаном в промышленности. Региональный портал сообщал о договоре на $3,5 млн на поставку узбекской стороне измерительных датчиков для горнодобывающей отрасли, разработанных махачкалинской компанией «Домалогика». В сообщении о нынешней встрече компания снова фигурирует среди потенциальных участников совместных проектов, но стороны не объявили новый контракт или его стоимость.

На переговорах также говорили о работе с АО «Ташкент Инвест Компани», инвестициях в строительный сектор Узбекистана и поставках керамической плитки и керамогранита. Конкретные проекты, объемы инвестиций и сроки реализации пока не раскрыли. Для контекста: по данным инвестиционного портала Дагестана, в 2025 году в республике завершили и ввели в эксплуатацию восемь инвестпроектов общей стоимостью 8,98 млрд руб.; эти вложения не связаны с обсуждавшимися переговорами.

По итогам встречи стороны намерены составить перечень поручений и назначить ответственных за связь. Пока объявленные результаты ограничиваются договоренностью продолжить проработку направлений: ни сумма новых инвестиций, ни новые экспортные контракты не названы.

Станислав Маслаков