Территорию взорвавшегося завода в Кубринске огородили

Ограждение территории завода в поселке Кубринск Переславского округа со стороны многоквартирных домов восстановлено. Об этом сообщили в администрации Переславского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Переславль-Залесского муниципального округа Фото: администрация Переславль-Залесского муниципального округа

Небольшой участок со стороны леса пока остается неогражденным. По данным администрации, собственник земельного участка должен установить там ограждение в ближайшее время.

28 сентября на производстве пиротехники ООО «Салют-Юг» в Кубринске произошел пожар с детонацией пиротехники. Погибли 14 человек, одна женщина пострадала. В результате взрывной волны были повреждены 22 многоквартирных дома.

Виктория Самко