Число погибших при пожаре на заводе Ярославской области увеличилось до 14

Количество погибших из-за пожара на заводе по производству пиротехники в поселке Кубринск Ярославской области достигло 14, сообщило МЧС. Одна женщина госпитализирована. Поиски еще нескольких человек продолжаются.

В Переславль-Залесском округе введен режим ЧС регионального масштаба, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он уточнил, что пожар на территории завода потушен. При этом большая часть поселка Кубринск остается без электричества. В поликлинике развернут пункт временного размещения, добавил губернатор.

Днем 28 сентября на территории завода загорелись два здания. Там находились помещения компании ООO «Салют-Юг». В детских центрах, которые находятся вблизи предприятия, прошла эвакуация. Девять многоквартирных домов повреждены.