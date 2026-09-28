Число погибших при пожаре на заводе Ярославской области увеличилось до 14
Количество погибших из-за пожара на заводе по производству пиротехники в поселке Кубринск Ярославской области достигло 14, сообщило МЧС. Одна женщина госпитализирована. Поиски еще нескольких человек продолжаются.
В Переславль-Залесском округе введен режим ЧС регионального масштаба, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он уточнил, что пожар на территории завода потушен. При этом большая часть поселка Кубринск остается без электричества. В поликлинике развернут пункт временного размещения, добавил губернатор.
Днем 28 сентября на территории завода загорелись два здания. Там находились помещения компании ООO «Салют-Юг». В детских центрах, которые находятся вблизи предприятия, прошла эвакуация. Девять многоквартирных домов повреждены.
Причина возгорания на производстве ООО «Салют-Юг» пока не установлена. В оперативных службах возможной версией называли нарушение техники безопасности, однако это предварительная оценка, а не установленное обстоятельство.
До завершения проверки нельзя связывать масштаб трагедии с конкретным нарушением или считать его причиной пожара: подтверждено лишь, что огонь охватил два здания предприятия.