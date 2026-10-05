На Дону суд запустил продажу активов «Благодарного-А» за 600 млн рублей

Имущество азовского агрохолдинга «Благодарное-А», признанного банкротом, выставят на электронные торги единым пулом из 157 лотов с начальной стоимостью более 600 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Самым дорогим лотом стали земли сельскохозяйственного назначения: лот 148 оценен в 323 608 000 рублей. Права пользования и долгосрочной аренды участков в Азовском и Щербиновском районах выставлены лотами 149–157 суммарной стоимостью более 200 млн рублей. Сроки пользования частью массивов истекают в текущем году.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Благодарное-А» зарегистрировано в 2016 году в Азове Ростовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредитель — Вячеслав Благодарный. Уставный капитал общества составляет 2 млн руб. Выручка за 2025 год составила 82,57 млн руб., убыток — 511,50 млн руб.

Технический парк включает тракторы и зерноуборочные комбайны. Значительная часть машин находится в залоге у ПАО «Сбербанк», что дает банку преимущественное право на удовлетворение требований за счет выручки от их продажи. Среди лотов — тракторы «Кировец К-742М» по 6,96 млн рублей, New Holland T8050 за 5 млн рублей, Land Rover Range Rover за 4,93 млн рублей. Комбайны РСМ-161 и ROSTSELMASH TORUM-750 оценены в 15,5–15,7 млн рублей, CASE IH 6140 — по 17,05 млн рублей. Самоходные опрыскиватели CASE IH PATRIOT 4430 выставлены по 27,15 млн рублей. Также продадут более 20 тракторов «Беларус 82.1», прицепной инвентарь и лабораторное оборудование. Бюджетные позиции — от тракторов до протравителей семян — стоят от 51 до 184 тысяч рублей.

Дата следующего судебного заседания пока не назначена, поэтому продажа имущества остается основным этапом конкурсного производства. Вырученные средства направят кредиторам в порядке очередности, установленной законом о банкротстве. По регламенту площадки МЭТС договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с даты получения победителем предложения от управляющего. Оплатить лоты нужно в течение 30 дней на расчетные счета «Благодарное-А» в ПАО «Сбербанк».

Арбитражный суд Ростовской области признал агрохолдинг «Благодарное-А» банкротом и открыл конкурсное производство в июне 2026 года.

Конкурсным управляющим назначен Кирилл Коваленко, член Ассоциации «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих». Согласно реестру, общая начальная стоимость имущества превышает 600 млн рублей. Технику и земельные активы предприятия продадут единым пулом из 157 лотов. Электронный аукцион пройдет на площадке ООО «МЭТС». Шаг аукциона составит 5%, задаток — 10% от начальной цены.

Тат Гаспарян